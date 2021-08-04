مانشستر سيتي: “الكل سعيد بفخر العرب”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالبداية القوية للنجم الجزائري “رياض محرز” في الموسم التحضيري حيث تمكن في المساهمة في 5 أهداف في 3 مباريات، أين سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين قبل مواجهة “ليستر” في أول مباراة رسمية السبت المقبل.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” عبر التويتر تغريدة جاء فيها: “الكل سعيد بفخر العرب.. رياض محرز لا يتوقف عن التسجيل”.

في نفس السياق، تألق “محرز” في هذه المباريات هو بمثابة رسالة مباشرة لمدربه “بيب غوارديولا” أنه ينوي تقديم موسم كبير ولا يهمه إن تعاقد الفريق مع “غريليتش” أو غيره، لأنه سيقاتل على مكانته الأساسية.