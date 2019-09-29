“مانشستر سيتي”: “الله عليك يا فخر العرب”

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي بات الرقم الأول في تشكيلة “بيب غوارديولا”.
محرز كان وراء فوز فريقه أمام إيفرتون أمس السبت حينما سجل مخالفة مباشرة مثلما فعل أمام “نيجيريا”.
ونشر الحساب الرسمي لـ “مان سيتي” عبر “التويتر: “الله عليك يا فخر العرب، بذكريات كأس إفريقيا محرز يضع الكرة يمين الحارس بيكفورد”.
وأضاف: “بوم بوم.. محرز حطها في الڤـووووول”.
بوووووم بوووووم بوووووم 💥
⚽ #ايفرتون_مانشستر_سيتي
🔵 #السيتي pic.twitter.com/FPvewXsmfV
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 28, 2019
رياض @Mahrez22 حطها في الجووووووووووول 💪
⚽ #ايفرتون_مانشستر_سيتي
🔵 #السيتي pic.twitter.com/tcZ7JZvD0b
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 28, 2019
71. الله عليك يا فخر العرب!
بذكريات أمم إفريقيا رياض محرز @Mahrez22 يضع الركلة الثابتة على يمين الحارس بيكفورد.. الهدف الثاااااااااااااااااااني
⚽ #ايفرتون_مانشستر_سيتي
🔵 #السيتي pic.twitter.com/iMoES2Bplx
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 28, 2019
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