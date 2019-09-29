“مانشستر سيتي”: “الله عليك يا فخر العرب”

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي بات الرقم الأول في تشكيلة “بيب غوارديولا”.

محرز كان وراء فوز فريقه أمام إيفرتون أمس السبت حينما سجل مخالفة مباشرة مثلما فعل أمام “نيجيريا”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “مان سيتي” عبر “التويتر: “الله عليك يا فخر العرب، بذكريات كأس إفريقيا محرز يضع الكرة يمين الحارس بيكفورد”.

وأضاف: “بوم بوم.. محرز حطها في الڤـووووول”.