“مانشستر سيتي”: “تعددت الطرق لإيقاف محرز” !

الرياضة
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“مانشستر سيتي”: “تعددت الطرق لإيقاف محرز” !
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي أبدع وأمتع في مباراة فريقه أمس الثلاثاء أمام “شيفيلد”.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر “التويتر”: “تعددت الطرق لإيقاف محارب الصحراء.. رياض محرز”.

وكان “محرز” قد تلاعب بمدافعي “شيفيلد” طوال أطوار المباراة وتحصل على ركلة جزاء أضعاها “خيسوس”، وبعدها منح كرة على طبق لـ “سترلينغ” الذي تفنن في إضاعة الفرصة.


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