مانشستر سيتي.. حان وقت حصد التأهل يا محرز

عبّرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن دعمها لنجمها الجزائري رياض محرز، في مباراته مع الخضر أمام كوت ديفوار.

ونشرت إدارة السيتي، تغريدة في الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”. كما جاء فيها: “يوم حاسم لمحرز، والمنتخب الجزائري”.

كما وجّهت رسالة خاصة لنجمها الجزائري، قالت فيها: “حظ موفق رياض، حان الوقت لحصد التأهل”.

ويأتي هذا تحسبا لمباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار المقررة أمسية اليوم الخميس، لحسم التأهل للدور المقبل من “كان” الكاميرون.

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وسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مباراة قوية ومثيرة أمام كوت ديفوار اليوم. بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بملعب جابوما بدوالا.

ويحمل المنتخب الوطني آمال الجزائريين في تخطي عقبة الفيلة. والتأهل رسميا إلى الدور الثاني. كما يريد رد الاعتبار لنفسه وعلى السخرية والإستهتار من قبل بعض الذين يصطادون في المياه العكرة.

كما ستعرف مباراة اليوم عودة الجناح الطائر ادم وناس بعد طول غياب. وسيعمل الناخب الوطني جمال بلماضي للعب بطريقة هجومية. لتسجيل عدد من الاهداف لتفادي الحسابات المعقدة.

في حين ستلعب المباراة أمام أشبال المدرب باتريس بومال الذين تمكّنوا من حسم التأهل. ما سيجعل المباراة شكلية بالنسبة لهم.

كما تسعى كتيبة المحاربون لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية. التي عودتنا عليها خاصة بعد التعادل الأول المخيّب والخسارة في المباراة الثانية.

وضمن سهرة الأربعاء منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الفيلة الإيفوارية بلغت الدور ثمن النهائي بعد فوز نيجيريا على غينيا بيساو في لقاء سهرة الأربعاء.

وبهذا سيخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة شكلية أمام المنتخب الوطني الجزائري الخميس.