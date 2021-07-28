مانشستر سيتي: “حطها في الڤول يا رياض”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بأول أهداف محرز هذا الموسم في المباراة الودية التي شارك فيها رفقة فريقه أمام “بريستون نورث إند” أين تمكن “رياض” من تسجيل مخالفة مباشرة في الشوط الأول من المباراة.

ونشر حساب مانشستر سيتي عبر التويتر: “حطها في الڤول يا رياض” في أشارة لأهدافه المتكررة من الركلات الحرة المباشرة منذ مباراة نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا 2019.

يذكر أن “محرز” شارك كأساسي في المباراة وقدم مردودا مميزا، ويريد أن يكون في أفضل جاهزية له قبل مباراة الدرع الخيرية أمام “ليستر سيتي”.