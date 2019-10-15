“مانشستر سيتي”: “شاهدوا بعضا من سحر محرز”

اختير “رياض محرز” كأفضل لاعب لشهر سبتمبر في نادي “مانشستر سيتي”، وهو الذي بات قطعة أساسية في تشكيلة “بيب غوارديولا”.

نشر حساب “مانشستر سيتي” الرسمي عبر “التويتر” فيديو للنجم الجزائري “رياض محرز” تحت عنوان: “شاهدوا بعضا من سحر محرز”.

وبإمكان المشجعين أن يطرحوا أسئلة على النجم الجزائري والتي سيرد عليها في وقت لاحق.