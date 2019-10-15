عاجل

“مانشستر سيتي”: “شاهدوا بعضا من سحر محرز”

الرياضة
  • -
  • 0
“مانشستر سيتي”: “شاهدوا بعضا من سحر محرز”
بقلم أمير بهلول

اختير “رياض محرز” كأفضل لاعب لشهر سبتمبر في نادي “مانشستر سيتي”، وهو الذي بات قطعة أساسية في تشكيلة “بيب غوارديولا”.

نشر حساب “مانشستر سيتي” الرسمي عبر “التويتر” فيديو للنجم الجزائري “رياض محرز” تحت عنوان: “شاهدوا بعضا من سحر محرز”.

وبإمكان المشجعين أن يطرحوا أسئلة على النجم الجزائري والتي سيرد عليها في وقت لاحق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712878

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com