مانشستر سيتي على بعد خطوة من حسم صفقة “غريليتش” !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن إدارة “مانشستر سيتي“، باتت على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة الإنجليزي “جاك غريليتش” مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، مما يعني مغادرة أحد نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي.

وأكدت ذات المصادر، أن الإعلان الرسمي سيكون في الساعات القادمة أو الأيام القادمة، في حين التقديم الرسمي سيكون بعد نهاية اليورو، بعد أن اتفق الطرفان على كافة التفاصيل، في حين بعد حسم الصفقة بصفة رسمية، فإن “هاري كين” سيكون المفاجأة الثانية لـ “بيب غوارديولا” في هذا الميركاتو.

يذكر أن جاك غريلتش يعتبر أحد أبرز أولويات “غوارديولا”، وهذه الصفقة ستحسن من نوعية خط الهجوم في ظل تذبذب مستوى سترلينغ فهو يلعب في ذات المنصب.