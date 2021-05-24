مانشستر سيتي: “فخر العرب.. واثق الخطوة يمشي ملكا”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، الذي بصم على موسم رائع مع “السيتي” كلله بالتتويج بكأس الرابطة والبريميرليغ.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “ساحر العرب.. رياض محرز، واثق الخطوة يمشي ملكا”.

من جهة أخرى، تريد جماهير السيتي أن تكون نهاية الموسم سعيدة وذلك بتحقيق اللقب الغالي يوم السبت المقبل.

فكل الأنظار ستكون موجهة إلى ملعب “الدراغاو” بـ “بورتو” الذي سيحتظن نهائي دوري أبطال أوروبا بين “مانشستر سيتي” و”تشيلسي”.