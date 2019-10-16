“مانشستر سيتي”: “لا جديد.. محرز يبدع ويمتع كالعادة”

الرياضة
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“مانشستر سيتي”: “لا جديد.. محرز يبدع ويمتع كالعادة”
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي قاد “الخضر” لتحقيق فوز كبير أمام “كولومبيا” وديا أمس الثلاثاء.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “لا جديد.. رياض محرز يمتع ويبدع ويقود المنتخب الجزائري للفوز بثلاثية نظيفة على حساب كولومبيا”.

وجاء أيضا: “نجمنا سجل هدفين وصنع الثالث”

ويسير قائد الخضر في منحى تصاعدي منذ تتويجه رفقة المنتخب بكأس إفريقيا 2019.


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