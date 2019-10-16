“مانشستر سيتي”: “لا جديد.. محرز يبدع ويمتع كالعادة”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي قاد “الخضر” لتحقيق فوز كبير أمام “كولومبيا” وديا أمس الثلاثاء.
ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “لا جديد.. رياض محرز يمتع ويبدع ويقود المنتخب الجزائري للفوز بثلاثية نظيفة على حساب كولومبيا”.
وجاء أيضا: “نجمنا سجل هدفين وصنع الثالث”
ويسير قائد الخضر في منحى تصاعدي منذ تتويجه رفقة المنتخب بكأس إفريقيا 2019.
لا جديد!
رياض محرز @Mahrez22 يمتع ويبدع ويقود المنتخب الجزائري 🇩🇿 للفوز بثلاثية نظيفة وديا على حساب كولومبيا 🇨🇴
نجمنا سجل هدفين وصنع الثالث 👏
🔵 #السيتي pic.twitter.com/SVesFdUykk
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 15, 2019
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