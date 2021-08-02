مانشستر سيتي: “محارب الصحراء يواصل الاستعداد بقوة” !

يواصل النجم الجزائري “رياض محرز” الاستعداد بقوة لأول مباراة رسمية لفريقه “مانشستر سيتي” أمام “ليستر سيتي” لحساب الدرع الخيرية التي ستقام الأسبوع المقبل، أين يعول المدرب “بيب غوارديولا” كثيرا على “رياض”.

ونشر حساب السيتي عبر التويتر فيديو للنجم الجزائري وهو يحضر بجدية كبيرة مثلما جرت العادة تحت عنوان: “محارب الصحراء يواصل الاستعداد بقوة”.

يذكر أن محرز يقدم في مستوى كبير في بداية التحضيرات مع فريقه حيث تمكن من تسجيل هدفين بالاضافة إلى تمريرة حاسمة في أول مباراتين وديتين.