“مانشستر سيتي”: “محرز بطل الفترة التحضيرية”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالبداية القوية للنجم الجزائري “رياض محرز“، بعد تألقه في المباريات التحضيرية بتسجيله لـ 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 3 مباريات ودية، على أمل أن يتألق في الموسم الجديد بداية من قمة السبت أمام “ليستر” في مباراة الدرع الخيرية.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” تغريدة عبر التويتر: “الساحر رياض محرز بطل الفترة التحضيرية”.

ويأتي هذا الدعم الكبير قبل مواجهة “ليستر سيتي” على أمل أن يقود “رياض” فريقه للتتويج بأول الألقاب الموسمية ولم لا تقديم مستوى مميز خاصة أن جماهير “السيتي” ترى أن هذا الموسم سيكون موسمه وسيقول كلمته.

في نفس السياق، اقترب نادي “مانشستر سيتي” من حسم صفقة “جاك غريليتش” مقابل 100 مليون جنيه إسترليني والمناصب في خط الهجوم ستكون غالية وعلى الجميع بذل جهد كبير في التدريبات من أجل كسب مكانة أساسية.