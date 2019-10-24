“مانشستر سيتي”: “محرز حاسم في دوري الأبطال”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي في “التويتر” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يتألق من مباراة لآخرى.
ونشر حساب الفريق الانجليزي عبر التويتر: “رياض محرز يصنع أو يسجل في 3 مباريات مع السيتي في دوري الأبطال”.
وجاء أيضا: “أمام شختار تمريرة وهدف، أمام دينامو زغرب تمريرة حاسمة وأمام أتلانتا تمريرة حاسمة”.
يذكر أن “رياض” توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في “مانشستر سيتي” لشهر سبتمبر الماضي.
رياض محرز @Mahrez22 يصنع أو يسجل في ثلاث مباريات مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague هذا الموسم 👏
× شاختار دونيتسك (هدف ⚽ + تمريرة حاسمة 🅰)
× دينامو زغرب (تمريرة حاسمة 🅰)
× أتالانتا (تمريرة حاسمة 🅰)
🔵 #السيتي pic.twitter.com/gUZ152Ofmv
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 23, 2019
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