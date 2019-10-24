“مانشستر سيتي”: “محرز حاسم في دوري الأبطال”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي في “التويتر” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يتألق من مباراة لآخرى.

ونشر حساب الفريق الانجليزي عبر التويتر: “رياض محرز يصنع أو يسجل في 3 مباريات مع السيتي في دوري الأبطال”.

وجاء أيضا: “أمام شختار تمريرة وهدف، أمام دينامو زغرب تمريرة حاسمة وأمام أتلانتا تمريرة حاسمة”.

يذكر أن “رياض” توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في “مانشستر سيتي” لشهر سبتمبر الماضي.