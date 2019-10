“مانشستر سيتي”: “محرز قدم الكثير من السحر هذا الموسم”

محرز الذي ساهم في انتصارات “فريقه” في كل مرة يشارك كأساسي بات عنصرا مهما في تشكيلة “بيب غوارديولا”.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “الكثير من السحر قدمه رياض محرز هذا الموسم.. أليس كذلك”.

يذكر أن رياض مرشح لجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر أين ينافس كل من “دي بروين” و”رودري”.

He's been magic hasn't he! 🎩

Man like @Mahrez22 is in the #FIFA20 #TOTW ✅

🎮 @EASPORTSFIFA

🔵 #ManCity pic.twitter.com/LFIzBtPdHL

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2019