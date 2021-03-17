“مانشستر سيتي”: “محرز لا يمكن إيقافه”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بنجمه الجزائري “رياض محرز” بعد أدائه المميز في مباراة فريقه سهرة أمس الثلاثاء في دوري الأبطال.

ونشر حساب السيتي عبر التويتر تغريدة جاء فيها: “محرز.. لا يمكن إيقافه”.

ويمر النجم الجزائري بفترة رائعة مع فريقه بعد أن حظي بثقة “غوارديولا” الكاملة، ففي كل مباراة يشارك فيها إما يسجل أو يصنع هدفا أو الإثنين معا.

يذكر أن “مان سيتي” تأهل للدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على “غلادباخ” ذهابا وإيابا.