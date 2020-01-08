“مانشستر سيتي”: “محرز لديه دائما الحل” !

الرياضة
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“مانشستر سيتي”: “محرز لديه دائما الحل” !
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي”، بالنجم الجزائري “رياض محرز”، الذي يتألق من يوم لآخر تحت قيادة المدرب “بيب غوارديولا”.

الفيلسوف الإسباني وضع ثقته الكاملة في “النجم الجزائري”، مؤكدا أن هذا الأخير قادر على تقديم أفضل أداء له.

ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “محرز في آخر 3 مباريات، تمريرتين حاسمتين وهدف”.

وأضاف: “رياض محرز دائما ما لديه الحل”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” حقق فوزا على “مانشستر يونايتد” في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.


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