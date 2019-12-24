“مانشستر سيتي”: “محرز متألق هذا الموسم” !

أشاد الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه الكبير في مباريات الفريق الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر “التويتر” صورة للنجم الجزائري معلقا عليها: “يبدو أن محارب الصحراء يستمتع بوقته بعد التألق الكبير في مباريات مانشستر سيتي الأخيرة”.

هذا وبات “رياض محرز” حديث العام والخاص في إنجلترا بعد تألقه الكبير خاصة أمام “ليستر سيتي”.

ومن المنتظر أن يخوض “رياض” مباريات “البوكسينغ داي” بمعنويات عالية بداية من مباراة “وولفرهامبتون”.