“مانشستر سيتي”: “محرز يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة” !

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” عبر “التويتر” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يواصل التألق مع “السيتي”.

محرز الذي صال وجال في مباراة أمس السبت أمام “واتفورد” أين كان ممررا حاسما، هدافا وصاحب ركلة جزاء.

ونشر نادي “مانشستر سيتي” عبر التويتر تغريدة يشيد فيها بـ “محرز”: “يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة”.

كما أن هدف “رياض” أمس السبت كان مشابها لهدفه أمام “نيجيريا” في نصف نهائي كأس إفريقيا.