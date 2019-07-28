مانشستر سيتي مُتخوف من “سيناريو كارثي” مع محرز

يتجه نادي “مانشستر سيتي” لإجبار الدولي الجزائري رياض محرز على الإستفادة من عُطلته الصيفية كاملة، وهو الراغب في الإستئناف مُبكرا.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية بأن الجميع داخل “السيتي”، مُتخوف على الوضعية البدنية لصاحب القدم اليُسرى السحرية، بعد مُشاركته في “الكان”.

ويأتي هذا الموقف من “السكاي بلوز” لعدم رغبتهم في تكرار السيناريو الذي عاشه “كايل والكر”، الصيف الماضي، بعد مونديال روسيا.

وعاد المدافع السابق لـ”توتنهام” للمُنافسة بشكل مُبكر، ليدفع الثمن غاليا بعدها بتقديمه لمُستويات باهتة، خلال الشطر الأول من الموسم المُنقضي.

ودفعت كل هذه المُعطيات المدرب “بيب غوارديولا” وإدارة “السيتي”، لمُطالبة إبن “سارسال” بعدم العودة قبل الوقت الى إنجلترا.

يُذكر بأن قائد المنتخب الوطني أعلم فريقه برغبته في الإستئناف، لرغبته في المُشاركة في مُباراة “الدرع الخيرية” أمام “ليفربول”.