“مانشستر سيتي”: “ننتظر الكثير منك يا محرز في مباراة الداربي” !

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي تألق في الدقائق التي منحت له أمام “بيرنلي”.
ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “كالعادة، رياض محرز يتألق ويسجل على طريقته الخاصة”.
وأضاف: “نريد المزيد من هذا في مباراة الداربي يا محارب الصحراء”.
يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “مانشستر يونايتد” هذا السبت على ملعب “الإتحاد”.
كالعادة، رياض @Mahrez22 يتألق ويسجل على طريقته الخاصة 👊
نريد المزيد من هذا في مباراة الديربي يا محارب الصحراء 🙌
🔵#السيتي pic.twitter.com/pwT2l82cmW
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 4, 2019
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