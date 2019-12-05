“مانشستر سيتي”: “ننتظر الكثير منك يا محرز في مباراة الداربي” !

الرياضة
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“مانشستر سيتي”: “ننتظر الكثير منك يا محرز في مباراة الداربي” !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي تألق في الدقائق التي منحت له أمام “بيرنلي”.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “كالعادة، رياض محرز يتألق ويسجل على طريقته الخاصة”.

وأضاف: “نريد المزيد من هذا في مباراة الداربي يا محارب الصحراء”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “مانشستر يونايتد” هذا السبت على ملعب “الإتحاد”.


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