“مانشستر سيتي”: “ننتظر الكثير منك يا محرز في مباراة الداربي” !

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي تألق في الدقائق التي منحت له أمام “بيرنلي”.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “كالعادة، رياض محرز يتألق ويسجل على طريقته الخاصة”.

وأضاف: “نريد المزيد من هذا في مباراة الداربي يا محارب الصحراء”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “مانشستر يونايتد” هذا السبت على ملعب “الإتحاد”.