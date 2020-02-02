“مانشستر سيتي”: “ننتظر تألقك أمام توتنهام يا رياض”

يُعوّل نادي “مانشستر سيتي” على النجم الجزائري “رياض محرز” في مباراة اليوم الأحد أمام “توتنهام” في الدوري الإنجليزي.
ونشر الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” عبر التويتر: ” هدف رياض أهدانا الفوز على توتنهام في آخر زيارة بالدوري الممتاز”.
وجاء في ذات التغريدة أيضا: “نتمنا المزيد اليوم يا رياض”.
هذا وسيحل “السيتي” ضيفا على “توتنهام” في أول مواجهة بين “مورينيو” و”غوارديولا” هذا الموسم.
هدف رياض @Mahrez22 أهدانا الفوز على توتنهام @SpursOfficial في آخر زيارة بالدوري الممتاز ⚽
نتمنا المزيد اليوم يا رياض 🙌
🔵 #السيتيpic.twitter.com/gZqxE9I9tu
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 2, 2020
التعليقات (0)