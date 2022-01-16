مانشستر سيتي يبدي دعمه لمحرز في مواجهة غينيا

عبّرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن دعمها لنجمها الدولي الجزائري رياض محرز، قبل مواجهة غينيا الإستوائية.

ونشرت إدارة السيتي، تغريدة عبر حسابها الرسمي، ذكرت من خلالها بموعد المواجهة التي ستجمع رفقاء رياض محرز، بغينيا الإستوائية.

كما أضافت إدارة النادي الإنجليزي، عبارات الدعم لنجمها لقائد الخضر، خلال هذه المباراة، بعباراة: “حظ موفق رياض”.

وأرفق مانشستر سيتي هذه التغريدة، بصورة للنجم الجزائري رياض محرز، بقميص ناديه مانشستر سيتي