ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” سهرة الخميس صورة للجماهير لحظة الإحتفال بلقب البريمرليغ مُرفقة بعبارة:”عيد مُبارك”.

Eid Mubarak from all at #mancity! pic.twitter.com/i8HuQHAgGD

— Manchester City (@ManCity) June 14, 2018