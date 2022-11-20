مانشستر سيتي يتعاطف مع محرز بعد الخيبة أمام السويد

تعاطفت إدارة فريق مانشستر سيتي مع الدولي الجزائري رياض محرز الذي يمر على أسوء فتراته الكروية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني.

و نشرت إدارة مانشستر سيتي صورة لقائد الخضر رياض محرز. وهو في حالة تأثر كبير جدا على الصفحة الرسيمة للنادي في “تويتر”. رغم أن الصورة تعود إلى إحدى مباريات مع “السيتيزنس”.

وعنوت إدارة النادي الإنجليزي الصورة التي تلخّص حالة “الفنّان” في الوقت الراهن :. “رياض محرز يشارك لمدة 90 دقيقة في هزيمة منتخب الجزائر وديا أمام السويد بثنائية نظيفة”.

كما وضعت إدارة الفريق صورة للعلم الوطني بعد مشاركة مهاجمها في لقاء السويد الذي انتهى بخسارة بثنائية وسط تقديم رياض مستوى غير جيّد.

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