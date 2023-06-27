مانشستر سيتي يتعاقد مع كوفاسيتش لـ 4 مواسم

أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد مع متوسط الميدان ماتيو كوفاسيتش لمدة 4 مواسم كاملة قادما من تشيلسي.

وسيخلف كوفاسيتش قائد الفريق غوندوغان الذي شدّ الرحال قبل أيام صوب نادي برشلونة الاسباني.

كما اعرب لاعب ريال مدريد السابق عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى “الستيزنس” حامل لقب البطولة الإنجليزي ورابطة أبطال أوروبا. إلى جانب أكد كوفاسيتش أنه سيكون أسعد باللعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

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