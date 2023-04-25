مانشستر سيتي يتغزّل بفنيات محرز قبل موقعة ارسنال

نشرت إدارة مانشستر سيتي عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك” عدد من الصور للدولي الجزائري رياض محرز.

وعنونت إدارة “السيتيزنس” محرز بـ “مقتطفات لعدد من الصور لمحرز”. بعدما أبرزت عدد من اللقطات لـ “الفنّان” الجزائري.

وتنتظر صاحب “الهاتريك” في مرمى شيفيلد يونايتد، مباراة صعبة أمام “المدفعجية” يوم غد، حيث تتجّه الانظار للمقابلة القوية والمثيرة بين الرائد والوصيف، التي قد يكون فيها قائد الخضر طرفا أساسيا في تشكيلة الفيلسوف بيب غوارديولا.

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