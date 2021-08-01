مانشستر سيتي يتغنى بـ “محرز” مجددا

يواصل النجم الجزائري “رياض محرز” التألق مع فريقه “مانشستر سيتي” في المباريات التحضيرية تحسبا للموسم الجديد بعد أن زار شباك “بارنسلي” في مباراة ودية أمس السبت.

ونشر حساب السيتي عبر التويتر: “الساحر رياض محرز ينشر سحره في ملعب الأكاديمية، صنع الهدف الأول، بدأ الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث”.

وهذا الهدف هو الثاني لرياض في أول مباراتين هذا الموسم مع فريقه بعد أن سجل في المباراة السابقة مخالفة مباشرة.