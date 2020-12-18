“مانشستر سيتي” يتغنى بـ “محرز” ويُوجّه رسالة مشفرة لـ “غوارديولا” !

يواصل نادي “مانشستر سيتي”، دعم النجم الجزائري “رياض محرز” مؤكدين أن هذا الأخير لديه كل الإمكانيات للتألق.

وبعد أن وصفه النادي “محرز” بـ”ساحر العرب” واللاعب الذي لا يمكن إيقافه، حساب السيتي ينشر تغريدة أخرى.

وجاء في هذه التغريدة: “محسود على عودك يا جميل.. على دقة عود اتمايل ميل”.

ويبدو أن النادي الإنجليزي وجّه رسالة مشفرة لـ “غوارديولا” مفادها أن اللاعب الجزائري يستحق مكانة أساسية في الفريق.