إعــــلانات
الرياضة

مانشستر سيتي يتغنى بنجمه “رياض محرز”

بقلم النهار أونلاين
مانشستر سيتي يتغنى بنجمه “رياض محرز”
ساحر العرب يواصل نثر السعادة في مانشستر سيتي
  • 2000
  • 0

تغنى نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي بدأ تدريباته مع الفريق السماوي منذ اليوم الأول، كما أنه ظهر في “فورمة” عالية، كما أن الأجواء في التدريبات رائعة.

ونشر حساب السيتي عبر “التويتر”: ” ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك.. ساحر العرب رياض محرز”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963151
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات