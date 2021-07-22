مانشستر سيتي يتغنى بنجمه “رياض محرز”

تغنى نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي بدأ تدريباته مع الفريق السماوي منذ اليوم الأول، كما أنه ظهر في “فورمة” عالية، كما أن الأجواء في التدريبات رائعة.

ونشر حساب السيتي عبر “التويتر”: ” ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك.. ساحر العرب رياض محرز”.