مانشستر سيتي يتغنى بهدف محرز أمام مالي

تغنّت إدارة مانشستر سيتي بهدف بالدولي الجزائري رياض محرز برفقة المنتخب الوطني أمام المنتخب الضيف مالي.

وقالت إدارة مانشستر سيتي في تغريدة نشرتها على الصفحة الرسمية على “تويتر”، اليوم الخميس عن مهاجم الخضر “محرز هدافا أمس”.

كما أضافت “مباراة الجزائر أمام مالي انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف”.

و نشرت إدارة “السيتيزنس” صورة سابقة لمهاجم الفريق الإنجليزي و هو يحتفل بإحدى اهدافه في البطولة الإنجليزية.

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