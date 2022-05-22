بالفيديو.. إحتفالات خيالية لمانشستر سيتي بعد التتويج بـ “البريمرليغ”

حسم مانشستر سيتي التتويج بمنافسة “البريمرليغ” بعد تقديم سيناريو مجنون من قبل الدولي الجزائري رياض محرز وزملائه أمام أستون فيلا.

بعدما فاز “السيتيزن” بثلاثة أهداف مقابل إثنين بملعب الإتحاد.

من الجانب المقابل. فاز ليفربول بثلاثية مقابل واحد. وهي النتيجة التي لم تكن كافية للفوز بالبطولة الإنجليزية. بفضل فارق النقطة الوحيدة بين الغريمين.

ويعتبر التتويج ثانيا على التوالي بالنسبة للمدرب بيب غوارديولا ولاعبيه كما يعتبر الـ 6 في تاريخ النادي البريطاني.

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