مانشستر سيتي يحسم صفقة آيت نوري

ضمنت إدارة نادي مانشستر سيتي، خدمات الدولي الجزائري ريان آيت نوري، بعد مفاوضات عسيرة وطويلة مع مسؤولي نادي ولفارهامبتون.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزو رومانو، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” بأنه تم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص انتقال آيت نوري، إلى مانشستر ستيتي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن قيمة هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة السيتي، ونظيرتها من والفرهامبتون، بلغت قرابة 40 مليون أورو.

وتابع الصحفي فابريزو رومانو، بأن الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، منتظر خلال الـ48 ساعة المقبلة بانجلترا، لتوقيع عقده الجديد مع مانشستر سيتي.