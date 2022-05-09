مانشستر سيتي يحسم صفقة هالاند

كشفت تقارير بريطانية. اليوم الإثنين. عن قُرب إنتقال مهاجم بوريسيا دورتموند. والدولي النرويجي إيرلينغ هالاند. لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت اليوم الإثنين، صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، عن حسم مانشستر سيتي صفقة هالاند، وسيتم الإعلان عنها رسميا الأسبوع المقبل.

كما أضاف ذات المصدر، أنه تم الإتفاق على جميع الشروط الشخصية للاعب بوريسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.

كما أوضحت ذات الصحيفة، أن هالاند سيتقاضى أجر قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وبعقد مدته 5 سنوات.

ويذكر أن، مهاجم بوريسيا دورتموند هالاند، سجل 85 هدف وقدم 23 تمريرة حاسمة في 88 مباراة مع الفريق في موسمين ونصف بالبوندسليغا.