مانشستر سيتي يحطم رقما قياسيا جديدا

كشفت تقارير موقع “ديلويت” البريطاني، والمتخصص في الإستشارات المالية، عن قائمة أغنى أندية كرة القدم.

وحسب هذا التقرير السنوي للموقع، فقد جاء بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، على رأس القائمة للمرة الأولى في تاريخه.

كما بلغت عائدات مانشستر سيتي حوالي 752 مليون دولار، خلال موسم 2020 – 2021.

فيما جاء ريال مدريد، ثانيا بالقائمة، بإيرادات بلغت حوالي 640 مليون يورو، فيما حل بايرن ميونخ الألماني ثالثا بـحوالي611 مليون يورو.