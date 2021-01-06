مانشستر سيتي يدعم “محرز” قبل الداربي !

يُواصل نادي “مانشستر سيتي” دعم النجم الجزائري “رياض محرز” الذي يمر بفترة صعبة مع المدرب “بيب غوارديولا”.

ونشر نادي “مانشستر سيتي” تقريرا مطولا عن “رياض محرز“، مؤكدين أن هذا الأخير لديه كل المواصفات لكي يؤكد أنه الأفضل.

وجاء في ذات التقرير: “5 أشياء لا تعرفها عن محرز”، أبرزها أنه سجل أمام 24 فريق في الدوري الإنجليزي.

بالإضافة إلى هذا أن “محرز” لم يسبق له أن تلقى بطاقة “حمراء” في 341 مباراة شارك فيها منذ موسم 2011/2012.

كما أنه تلقى 14 بطاقة صفراء فقط طوال مشواره الرياضي.

يذكر أن “السيتي” سيواجه “مانشستر يونايتد” اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.