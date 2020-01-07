“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل حفل “الكاف”

الرياضة
  • -
  • 0
“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل حفل “الكاف”
بقلم أمير بهلول

يدعم نادي “مانشستر سيتي” لاعبه الجزائري “رياض محرز” في سباق جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

حيث نشر الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “5 ألقاب في 2019 لمحارب الصحراء.. هل يستحق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية”.

وجاء أيضا: “هيا بنا يا محرز..”

يذكر أن التسريبات تشير إلى فوز السنغالي “ساديو ماني” بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء على حساب “رياض محرز”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=752015

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com