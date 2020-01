“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل حفل “الكاف”

حيث نشر الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “5 ألقاب في 2019 لمحارب الصحراء.. هل يستحق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية”.

وجاء أيضا: “هيا بنا يا محرز..”

يذكر أن التسريبات تشير إلى فوز السنغالي “ساديو ماني” بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء على حساب “رياض محرز”.

Let’s go @Mahrez22 🔥

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2020