“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل حفل “الكاف”

يدعم نادي “مانشستر سيتي” لاعبه الجزائري “رياض محرز” في سباق جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

حيث نشر الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “5 ألقاب في 2019 لمحارب الصحراء.. هل يستحق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية”.

وجاء أيضا: “هيا بنا يا محرز..”

يذكر أن التسريبات تشير إلى فوز السنغالي “ساديو ماني” بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء على حساب “رياض محرز”.