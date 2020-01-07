“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل حفل “الكاف”

يدعم نادي “مانشستر سيتي” لاعبه الجزائري “رياض محرز” في سباق جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.
حيث نشر الحساب الرسمي لـ “مانشستر سيتي” عبر التويتر: “5 ألقاب في 2019 لمحارب الصحراء.. هل يستحق جائزة الكرة الذهبية الإفريقية”.
وجاء أيضا: “هيا بنا يا محرز..”
يذكر أن التسريبات تشير إلى فوز السنغالي “ساديو ماني” بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء على حساب “رياض محرز”.
Let’s go @Mahrez22 🔥
Also how cool is his emoji ➡️ #RiyadMahrez
🔵 #ManCity https://t.co/eNnvkBikjG
— Manchester City (@ManCity) January 6, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆 في عام ٢٠١٩ لمحارب الصحراء @mahrez22! 🇩🇿👏
هل يتوج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية؟ 🤔#RiyadMahrez
🔵 #السيتي pic.twitter.com/ewEJ6A0xBm
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 6, 2020
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