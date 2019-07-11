“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل مواجهة “كوت ديفوار”

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” قبل مواجهة “كوت ديفوار”
بقلم أمير بهلول

لم يتردد نادي “مانشستر سيتي” في إظهار دعمه الكبير واللامشروط لقائد الخضر “رياض محرز” في مباراة اليوم الخميس أمام “كوت ديفوار”.

“محرز” يتطلع لقيادة الخضر لتحقيق التأهل للدور النصف النهائي في مباراة لن تكون سهلة بالمرة.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” الرسمي عبر “التويتر”: “كل التوفيق لمحارب الصحراء”.

وأضاف: “قائد منتخب الجزائر رياض محرز، يتطلع للقب الخامس هذا الموسم”.


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