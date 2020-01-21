“مانشستر سيتي” يدعم “محرز” ويُوجّه رسالة لـ “غوارديولا”

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، الذي لم يشارك كأساسي في آخر مباراة للفريق.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر التويتر: “محارب الصحراء ونظرة الواثق”.

وجاء أيضا في رسالة مشفرة لـ “غوارديولا”: “الكرة تحب محرز” !.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “شيفيلد يونايتد” سهرة اليوم (20:30) في مباراة يتوقع فيها مشاركة “محرز” كأساسي.