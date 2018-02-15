مانشستر سيتي يرد على ليستر ويُشعل حرب محرز مُجددا

ردت إدارة مانشستر سيتي على تصريحات المُدرب الفرنسي لنادي ليستر سيتي “كلود بويل” التي إتهمهم فيها بعدم إحترام فريقه.

بعد محاولتهم خطف رياض محرز في أخر أيام الميركاتو الشتوي وعدم إعطاء إدارة الثعالب الوقت الكافي للتعاقد مع بديل له.

وقال مصدر من السيتي في تصريحات لصحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” أن كلام ليستر سيتي ليس له أي أساس من الصحة.

“تحدث تكسيسي بيجرستين مدير الكرة بفريقنا مع نظيره في ليستر جون رودكن بشأن محرز قبل أكثر من أسبوع على نهاية الميركاتو الشتوي”.

وأضاف المصدر:”إتصلنا بإدارة ليستر سيتي مُباشرة بعد فشل صفقة التعاقد مع الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز”.

وختم المصدر أن إدارة السيتي كانت تنوي الإنسحاب من صفقة محرز في حال أخبرهم “رودكن” بأن اللاعب ليس للبيع.

لكن ذلك لم يحدث وإستمرت مفاوضات ضم الأشقر الجزائري إلى غاية نهاية الميركاتو الشتوي لكنها لم تكلل بالنجاح.