مانشستر سيتي يساند محرز في جائزة أفضل لاعب إفريقي

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساندته للاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، في منافسته على جائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، تغريدة بخصوص رياض محرز، جاء فيها: “عام رائع لمحارب الصحراء، توج خلاله مجهوداته بخمسة ألقاب، مع ناديه، والمنتخب الجزائري”.

وأضاف النادي الإنجليزي: “نتمنى كل التوفيق لرياض محرز، في حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي مطلع الشهر المقبل.

يذكر أن رياض محرز، المتوج بآخر طبعة من كأس أمم إفريقيا، يعد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019، على حساب كل من ساديو ماني، ومحمد صلاح.