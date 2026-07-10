مانشستر سيتي يستذكر رياض محرز

استذكرت إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي، اليوم الجمعة، نجمها السابق، الدولي الجزائري رياض محرز، في مناسبة خاصة.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور لرياض محرز بالألقاب التي توج بها مع الفريق.

كما أرفق مسؤولي النادي الإنجليزي، هذه الصور بتعليق جاء فيه: “في مثل هذا اليوم من سنة 2018، أمضينا مع رياض محرز”.

وتأتي هذه الخرجة من إدارة نادي مانشستر سيتي، بالنظر للمكانة التي يحظى بها رياض محرز، في النادي الإنجليزي، بعد كل ما قدمه للفريق، ومساهماته في تتويجهم بعدة ألقاب.