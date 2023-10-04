مانشستر سيتي يستذكر محرز بمناسبة مباراتهم المقبلة أمام لايبرزج

استذكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجمه السابق، الدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم اليوم الأربعاء بمضيفهم لايبزيج، لحساب دوري أبطال أوروبا.

ونشر مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صورة محرز، خلال مشاركته في آخر مباراة ضد لايبرزج، بملعب هذا الأخير، لحساب دوري الأبطال.

وكان الدولي الجزائري، قد أهدى في تلك المباراة، التعادل للسيتي، بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ27.

يذكر أن رياض محرز، غادر مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المنصرم، ليلتحق بنادي الأهلي السعودي.