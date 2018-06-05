“مانشستر سيتي” يستعد لإعلان صفقتي “محرز وجورجينيو” في يوم واحد !!

كشفت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تريد أن تعلن ضم كل من رياض محرز نجم “ليستر سيتي” وجورجينيو لاعب “نابولي” في يوم واحد.

وأكدت صحيفة “الميرور”، أن إدارة “السيتي” رفعت عرضها لإدارة “نابولي” إلى 60 مليون أورو للتعاقد مع دينامو خط الوسط.

من جهة أخرى، فإن المحادثات بين إدارة “بطل الدوري الإنجليزي” وإدارة “ليستر سيتي” تسير في الطريق الصحيح من أجل حسم صفقة محرز.

وتشير جل الأخبار الواردة من إنجلترا، أن الإعلان عن الصفقتين سيكون بعد نهاية المباريات الودية وقبل بداية المونديال.