“مانشستر سيتي” يستفز “ريال مدريد” بـ “ساحر العرب” !

الرياضة
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“مانشستر سيتي” يستفز “ريال مدريد” بـ “ساحر العرب” !
بقلم أمير بهلول

بدأ “مانشستر سيتي” الحرب الباردة مع “ريال مدريد” قبل القمة التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل لإياب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب “مانشستر سيتي” عبر “التويتر”، صورة تجمع كل من “رياض محرز” و”دافيد سيلفا” تحت عنوان:

“سحرة السماوي.. ريال مدريد لا تخافوا لكن إحذروا”.

يذكر أن “السيتي” تمكن من تحقيق الفوز في “البيرنابيو” أمام “الملكي” بنتيجة هدفين لهدف واحد وهو في أفضل رواق لكسب تأشيرة التأهل للدور الربع النهائي.


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