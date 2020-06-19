مانشستر سيتي يشيد بـ “رياض محرز”

أشاد نادي “مانشستر سيتي”، بنجم الفريق “رياض محرز”، بعد تألقه في مباراة “ارسنال” في أول مباراة لهم بعد جائحة “كورونا”.

ونشر الحساب الرسمي صورة تدخل “دافيد لويز” على النجم الجزائري معلقين عليها: “إصرار محارب الصحراء”.

يذكر أن “محرز” تحصل على ركلة جزاء وتسبب في طرد المدافع البرازيلي مما سهل مأمورية “مان سيتي” في المباراة.

كما يعتقد البعض أن “رياض” رد بطريقته الخاصة على مساعد المدرب السابق والمدرب الحالي للغانرز “أرتيتا”.