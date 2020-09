“مانشستر سيتي” يصف “محرز” بـ “الساحر”

ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “الساحر محرز.. في مثل هذا اليوم سنة 2018 افتتح محرز عداده مع السيتي”.

يذكر أن “محرز” كان حبيس دكّة البدلاء في مباراة أمس الإثنين أمام “وولفرهامبتون” بعد أن تعافى من فيروس كورونا منذ أسبوع فقط.

✨ MAHREZ MAGIC! ✨@Mahrez22 bagged his first City goals #OnThisDay in 2018! ⚽️⚽️

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/h76ncggWZ8

— Manchester City (@ManCity) September 22, 2020