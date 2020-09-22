“مانشستر سيتي” يصف “محرز” بـ “الساحر”

تذكر “مانشستر سيتي”، النجم الجزائري “رياض محرز”، الذي سجل أول أهدافه بألوان “السماوي” في مثل هذا اليوم سنة 2018.

ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “الساحر محرز.. في مثل هذا اليوم سنة 2018 افتتح محرز عداده مع السيتي”.

يذكر أن “محرز” كان حبيس دكّة البدلاء في مباراة أمس الإثنين أمام “وولفرهامبتون” بعد أن تعافى من فيروس كورونا منذ أسبوع فقط.