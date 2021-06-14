“مانشستر سيتي” يضع شروطه للتخلي عن “محرز”

كشف “سام لي” الصحفي المقرب من نادي “مانشستر سيتي“، أن إدارة الفريق الإنجليزي قد وضعت قائمة للاعبين الذين يمكن أن يغادروا هذه الصائفة من أجل تمويل صفقتي “جاك غرليتش” و”هاري كين”.

وأكد “سام لي” أن كل من: “سترلينغ”، “محرز”، “برناردو”، “خيسوس”، “لابورت”، “ميندي” و”غندوغان” بإمكانهم المغادرة بشرط حصول إدارة “السيتي” على مبلغ كبير، وهو الأمر الذي من غير الممكن أن يحدث في ظل أزمة “كورونا” التي أثرت على اقتصاد كبار الأندية الأوروبية.

كما أكد أيضا الصحفي الإنجليزي، أن بعض اللاعبين الذين لا يزال في عقدهم سنتين بإمكانهم التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار حاسم في مشوارهم الرياضي في صورة “محرز” و”غندوغان”.