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مانشستر سيتي يعترف:”محرز لايُمكن إيقافه”

الرياضة
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مانشستر سيتي يعترف:”محرز لايُمكن إيقافه” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

اعترف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بامكانيات النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الحساب نشر اليوم الخميس فيديو هدف نجم الخضر في مرمى تشلسي الذي جاء بطريقة غاية في الروعة.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”رياض محرز لا يُمكن إيقافه”.

هذا الاعتراف يأتي في الوقت الذي يُعاني فيه نجم الخضر من ظُلم المدرب الاسباني “بيب غوارديولا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=737019

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