مانشستر سيتي يعلّق على عودة محرز: “ساحر العرب”

كشفت إدارة مانشستر سيتي عن عودة الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف نادي بعد تواجده مع الخضر.

ورحّبت إدارة مانشستر سيتي بـ “الفنان” بطريقتها الخاصة حيث قالت عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك “لسنا وحدنا من اشتاق لعودة ساحر العرب”.

وكان رياض محرز قد اختتم مشواره الدولي مع المنتخب الوطني بطريقة رائعة بعدما قاد رفقائه للتأهل رسميا إلى كأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار بعد الفوز على النيجر ذهابا وإيابا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption