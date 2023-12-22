مانشستر سيتي يكتسح فلوميننزي برباعية ويتوج بكأس العالم للأندية

تمكن مانشستر سيتي من إحراز بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز أمام نادي فلومينينزي البرازيلي برباعية نظيفة.

وأقيم النهائي بمدينة جدة السعودية، الذي عرف تسجيل أسرع هدف في نهائي كأس العالم للاندية من قبل خوليان ألفاريز بعد أقل من دقيقة من إطلاق المباراة المثيرة.

وأضاف المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” إلى خزانة ألقابه لقبا جديدا بعد الثلاثية المحققة الموسم الماضي و كأس السوبر.

كما فاز نجم الفريق رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المنافسة التي تسلها عقب نهاية المباراة و توسيع الجوائز.

ذ

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