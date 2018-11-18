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مانشستر سيتي يهنئ محرز بعد ثنائية الطوغو 

الرياضة
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مانشستر سيتي يهنئ محرز بعد ثنائية الطوغو  صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أقدم نادي مانشستر سيتي على تهنئة نجم المنتخب الوطني رياض محرز، بعد الثنائية التي سجلها أمسية اليوم في شباك المنتخب الطوغولي.

وغرد الحساب الرسمي لـ”السيتي” بـ”تويتر”:”رياض يسجل هدفين ويقود منتخب الجزائر للفوز بنتيجة (4-1) على حساب الطوغو والتأهّل رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية”.


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