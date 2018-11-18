مانشستر سيتي يهنئ محرز بعد ثنائية الطوغو 

أقدم نادي مانشستر سيتي على تهنئة نجم المنتخب الوطني رياض محرز، بعد الثنائية التي سجلها أمسية اليوم في شباك المنتخب الطوغولي.
وغرد الحساب الرسمي لـ”السيتي” بـ”تويتر”:”رياض يسجل هدفين ويقود منتخب الجزائر للفوز بنتيجة (4-1) على حساب الطوغو والتأهّل رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية”.
رياض @Mahrez22 يسجل هدفين ويقود منتخب الجزائر 🇩🇿 للفوز بنتيجة (4-1) على حساب توجو 🇹🇬 والتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
مبروووووك يا رياض 👏#السيتي
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 18, 2018
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